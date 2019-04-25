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البدع تشهد انطلاق الدورة الرمضانية بسبعة فرق

البدع تشهد انطلاق الدورة الرمضانية بسبعة فرق
http://almnatiq.net/?p=721794
تبوك - علي العميري
بعد انقطاع الدورة الرمضاينة سنتين بمحافظة البدع أجريت اليوم قرعة الدورة الرمضانية الخامسة عشر لكرة القدم بمحافظة البدع في قاعة النور بالمحافظة التي ستقام خلال الفترة من  ٢  – ١٧ رمضان ١٤٤٠ على مركز الامير فهد بن سلطان للشباب والرياضة بمحافظة البدع .
بحضور رئيس مركز الأمير فهد بن سلطان للشباب والرياضة الاستاذ سويلم بن حمدان المسعودي ومندوبي الفرق السبعة المشاركة في البطولة ، حيث تمت مناقشة العديد من الأمور التي تهم فعاليات البطولة والفرق وطريقة اللعب وبعد ذلك تم تقسم الفرق المشاركة الى مجموعتين المجموعة الأولى تضم أربع فرق والمجموعة الثانية ثلاث فرق بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى دور الأربعة وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي .
المجموعة الأولى : البلد من ضباء ، الوحدة من حقل ، أكادمية الامبرطور من تبوك ، مدين من البدع .
المجموعة الثانية : النجوم من ضباء ، سبورت ستي من تبوك ، البدع من البدع .
ومن المقرر إقامة المبارة الافتتاحية في الثاني من رمضان بعد صلاة التراويح .

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