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إدارة “تعليم الجوف” تفتح باب التسجيل في الفصل الصيفي لمدارس المقررات والنظام الفصلي

إدارة “تعليم الجوف” تفتح باب التسجيل في الفصل الصيفي لمدارس المقررات والنظام الفصلي
http://almnatiq.net/?p=721797
المناطق _ الجوف

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات، عن بدء التسجيل في الفصل الصيفي لعدد من مدارس نظام المقررات والنظام الفصلي من يوم الأحد 06/10/1440هـ لمدة ثمانية أسابيع.
وأوضح رئيس قسم نظام المقررات الأستاذ سعود بن عويد الفهيقي أن التسجيل للطلاب والطالبات في نظام المقررات والنظام الفصلي يبدأ من يوم الأحد 30/08/1440هـ لمدة خمسة أيام، كما يبدأ التسجيل للراغبين العمل في الفصل الصيفي من مشرفين ومعلمين وإداريين
“بنين” و “بنات” من 20/08/1440هـ وينتهي التسجيل 25/08/1440هـ، عبر تطبيق “الفصل الصيفي بالجوف” للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد.
وسيقام الفصل الصيفي في عدد من المدارس وهي: مدرسة الأمير عبد الإله الثانوية بسكاكا “بنين”، ومدرسة الأمير فهد بن بدر الثانوية بسكاكا “بنين”، ومدرسة الأمير نايف بن عبد العزيز الثانوية بدومة الجندل “بنين”، ومدرسة الملك سعود الثانوية بدومة الجندل “بنين”، ومدرسة خالد بن الوليد الثانوية بطبرجل “بنين”، ومدرسة الثالثة الثانوية بسكاكا
“بنات”، ومدرسة التاسعة الثانوية بسكاكا “بنات”، ومدرسة الثانية الثانوية بصوير “بنات”، ومدرسة الثانية الثانوية بدومة الجندل
“بنات”، ومدرسة الثانية الثانوية بطبرجل “بنات”.

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