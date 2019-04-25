وزير الشؤون البلدية والقروية يزور أمانة منطقة الحدود الشمالية

المناطق _ خالد الضبيبي

قام وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي صباح اليوم بزيارة مقر أمانة منطقة الحدود الشمالية حيث كان في استقباله أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري حيث أستعرض سعادته لمعالي الوزير عرض مرئي يوضح أبرز احتياجات منطقة ‎الحدود الشمالية من المشاريع البلدية ، ‏ كما استعرض أمين منطقة ‎الحدود الشمالية عرض مرئي يوضح تنفيذ آلية الوصول الشامل في تطوير بيئة العمل بمبنى أمانة منطقة ‎الحدود الشمالية والذي يحقق الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بمقر أمانة المنطقة .

‏وبنهاية الزيارة أعرب سعادة أمين منطقة ‎الحدود الشمالية عن خالص شكره وإمتنانه لهذه الزيارة الكريمة والتي تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بدعم حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية .