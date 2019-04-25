مدني الباحة لم يسجل أي إصابات أو وفيات بسبب الأمطار

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http://almnatiq.net/?p=721822
المناطق _ الباحة
تلقى مركز القياده والتوجيه عدة بلاغات في كل من محافظة العقيق ومحافظة بلجرشي نتيجة هطول الأمطار التي وقعت مساء هذا اليوم من خفيفه إلى متوسطه مما أدى إلى إرتفاع خفيف في منسوب المياه بوادي جرد ووادي المشيريف ووادي اباد ووادي اللحيان
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس الغامدي بأنه تم تحريك الفرق اللازمه من الإنقاذ والإسعاف والونش والإناره والإنقاذ المائي والغواصين في كل من إدارة بلجرشي وإدارة العقيق ومركز جرب وتم التعامل مع إخراج وإنقاذ سبعه أشخاص من داخل مركباتهم وتم التعامل مع كافة الحوادث بما يقتضيه الموقف ولم يسجل ولله الحمد أي إصابات او وفيات كما ورد بلاغ عن فقدان شخص من الجنسيه العربيه بوادي المشيريف وتم البحث عن المفقود و العثور عليه داخل مزرعه محاذيه للوادي وهو بصحه جيده ولله الحمد كما كان لتواجد دوريات السلامه دور كبير في منع وتنبيه وتحذير المواطنين من عبور الأوديه المشار اليها بعاليه .
والدفاع المدني يهيب بجميع الأخوه المواطنين والمقيمين بعدم المجازفه في عبور الأوديه أثناء جريانها والإستماع إلى تنبيهات وتعليمات الدفاع المدني من خلال دوريات السلامه المتواجده على مداخل الأوديه ومايتم نشره عبر وسائل الإعلام المختلفه ومواقع التواصل الاجتماعي سائلين الله أن يجعلها أمطار خير وبركه وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد متمنياً للجميع السلامه الدائمه.

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