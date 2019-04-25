الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لقد إختاركم الله لهذا العمل لتذودوا عن حياض هذا الوطن وعن الأمة

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زار معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الضباط والجنود المرابطين في الحد الجنوبي بمنطقة نجران، وشملت جولة معاليه قيادة قوة نجران ومركز العمليات المتقدمة، وزيارة إحدى سرايا المدفعية، ومركز القيادة والسيطرة بقوة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني.

ووجه معاليه كلمة توجيهية بهذه المناسبة للمرابطين قال فيها: إخواني وأبنائي الأبطال الأشاوس رجال هذه الدولة المباركة ورجال خادم الحرمين الشريفين ورجال سمو ولي عهده الأمين، في كل موقع تقفون عليه في هذه اللحظة أخاطبكم باسمي وباسم منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد أتيت اليوم نيابة عنهم جميعاً للسلام عليكم وتحيتكم التحية اللائقة بمن يذود عن دينه ووطنه وولاة أمره بعزة وكرامة وبطولة، فلكم من إخوانكم وأبناء هذا الوطن التحية والتقدير والشكر، وقبل ذلك الدعاء لله جل وعلا أن ينصركم ويعزكم بعزه وأن يخذل عدوكم وأن يدير الدائرة على عدوكم وأن يرينا في عدونا وعدوكم عجائب قدرته.

وأضاف معاليه: اعلموا أنكم بعملكم هذا تتقربون إلى الله بأفضل الأعمال وأجلها؛ إنه الجهاد في سبيل الله، الجهاد عن دينكم وعقيدتكم ووطنكم ومقدساتكم وولاة أمركم، وأن هذا الوطن يستحق منا شيئاً كثيراً وعظيماً؛ لأنه وطن الإسلام المملكة العربية السعودية، فليس على الأرض اليوم دولة أفضل ولا أكرم ولا أعز ولا خير من هذه الدولة التي تقيم شرع الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتذود عن الحرمين الشريفين وتُأمِّن السبيل إليهما، لقد اختاركم الله لهذا العمل الجليل فهو -سبحانه- يصطفي لفضله ولشرف القرب منه جل وعلا من يشاء من عباده لتذودوا عن حياض هذا الوطن وعن الأمة.

وأكد د. السند أن الحرب اليوم مع عدونا المجرم الظالم المعتدي ليست حرباً دون أرض فحسب، وإن كان الحرب والذود عن الأرض جهاد ولكن يضاف إلى ذلك ما هو أعظم، الذود عن الدين والعقيدة هؤلاء يحاربوننا في عقيدتنا قبل أرضنا وأنفسنا وأموالنا.

وأكد معالي الدكتور السند، أن المملكة العربية السعودية تزداد قوة وغيظاً لأعدئها ونصرة لأولياء الله في أرض الله، وهذا دليل على أن الله جل وعلا قد هيأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – لهذه الوثبة المباركة والحزم والعزم في دحر العدو المتربص بأمة الإسلام، فقامت هذه الدولة نيابة عن المسلمين جميعاً في تحالف مبارك قادته رائدة العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية لدحر الأعداء، فإذا ذكر الإسلام اليوم ذكرت المملكة، وإذا ذكرت المملكة ذكر الإسلام وذُكر منهج السلف الأخيار وعقيدة أهل السنة والجماعة.

وقال معاليه: لا شك أنكم تواجهون صعوبات ومشاق لكنها تكفير للسيئات ورفعة للدرجات، وإنها والله منازل كرام للمكرَّمين المصطفين من أمثالكم، وأدعو الله جل وعلا أن ينصركم بنصره وأن يؤيدكم بتأييده وأن يعزكم بعزه، وأن يربط على قلوبكم ويسدد سهامكم وآراءكم ويقوي عزائمكم، وأن يرينا في عدونا الحوثيين الظالمين عجائب قدرته، وأن لا يرفع لهم راية ولا يحقق لهم غاية وأن يجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية وأن يهزمهم شر هزيمة يا رب العالمين.

وخلال زيارته التقى معاليه بقادة القطاعات العسكرية والجنود المرابطين على الحدود من ضباط وأفراد وسلَّم معاليه دروعاً تذكارية للقيادات، وعلى رأسهم قائد قوة نجران اللواء ركن محمد بن غرامه الزهراني كما تسلم معاليه درعاً بهذه المناسبة، كما التقى بقائد قوة الملك خالد العميد ركن يوسف بن خير الله الشهراني، وقائد قوة الملك عبدالعزيز العميد ركن نايف بن جازي الحربي.