إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل ، وجرت إحالتهم للنيابة العامة حتى يؤخذ الحق لصاحبه حسب توجيه سموه .
وكان حارس المدرسة ناشد أمير منطقة مكة المكرمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقبض على الجناة وأخذ حقه منهم من خلال وسم #حارس_مدرسة_يتعرض_لضرب_يناشد_خالد_الفيصل.
أمير مكة يوجه الجهات الأمنية بالقبض على 4 أشخاص قاموا بالإعتداء بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل
إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل ، وجرت إحالتهم للنيابة العامة حتى يؤخذ الحق لصاحبه حسب توجيه سموه .
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