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أمير مكة يوجه الجهات الأمنية بالقبض على 4 أشخاص قاموا بالإعتداء بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل

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أمير مكة يوجه الجهات الأمنية بالقبض على 4 أشخاص قاموا بالإعتداء بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل

أمير مكة يوجه الجهات الأمنية بالقبض على 4 أشخاص قاموا بالإعتداء بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل
http://almnatiq.net/?p=721838
المناطق _ الكامل

إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل ، وجرت إحالتهم للنيابة العامة حتى يؤخذ الحق لصاحبه حسب توجيه سموه .
وكان حارس المدرسة ناشد أمير منطقة مكة المكرمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقبض على الجناة وأخذ حقه منهم من خلال وسم #حارس_مدرسة_يتعرض_لضرب_يناشد_خالد_الفيصل.

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