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عسير تشهد أمطاراً متفرقة ومرتفعات بللحمر تتزين بزخات البرد

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عسير تشهد أمطاراً متفرقة ومرتفعات بللحمر تتزين بزخات البرد

عسير تشهد أمطاراً متفرقة ومرتفعات بللحمر تتزين بزخات البرد
http://almnatiq.net/?p=721841
المناطق _ عسير

شهدت مدن ومحافظات منطقة عسير أمطار اً متفرقة مساء اليوم ما بين غزيرة ومتوسطة شهدتها مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط ومحافظات ومراكز شمال المنطقة وصولاً إلى محافظة النماص وتنومة وبلقرن ، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب، فيما اكتست مرتفعات بللحمر شمال مدينة أبها حلة بيضاء شكّلتها حبات البرد المتساقطة بكميات كبيرة على قراها المحاذية للطريق السياحي ( أبها – الطائف ) وتواصل هطول الأمطار المصحوبة بحبات البرد منذ الساعات الأولى لمساء اليوم على مركز بيحان وقرية آل عزة وقرية آل كامل وقرية آل عامر وأجزاء واسعة من مركز صبح.
عدسة “واس” وثقت هطول الأمطار وشلالاتها المتدفقة من مرتفعات وقرى بللحمر التي تقاسمت جماليات الأمطار وشلالاتها المنهمرة من أعالي مرتفعاتها ومدرجاتها الزراعية ، في حين استوقفت العديد من عابري الطريق السياحي لتوثيق أجمل اللحظات تحت قطرات المطر وحبات البرد ، ووسط حضور ميداني مكثف لدوريات المرور والدفاع المدني.

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