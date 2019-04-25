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الاتحاد السعودي يعلن تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة ماجد العريني

الاتحاد السعودي يعلن تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة ماجد العريني

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الاتحاد السعودي يعلن تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة ماجد العريني

الاتحاد السعودي يعلن تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة ماجد العريني
http://almnatiq.net/?p=721849
المناطق - واس

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة ماجد العريني .
وجاء تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة ماجد العريني ، ونائبا للرئيس الدكتور عيسى العيسى ، وعضوية كل من فيصل الداود ، وطلال القحطاني ،وعبدالعزيز العريفي .
وقدم مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره لرئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق الدكتور أيمن الرفاعي ولأعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح .
وأبدى مجلس الإدارة ثقته بأن تكلل جهود اللجنة الحالية برئاسة ماجد العريني وزملائه أعضاء اللجنة بالنجاح خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً بأن السيرة الذاتية والخبرات العملية لأعضاء اللجنة تعزز من الثقة في نجاحهم بما يسهم في تقديم عمل مميز يواكب تطلعات الجميع .

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