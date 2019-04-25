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“النقد”: إتاحة التحويل بين البنوك المحلية على مدار الساعة وخارج أوقات الدوام نهاية 2020
http://almnatiq.net/?p=721860
المناطق - الرياض

وقعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عقداً مع شركتي IBM وVocaLink لتطوير منظومة المدفوعات الفورية التي تتيح للعملاء إجراء الحوالات بين البنوك المحلية على مدار الساعة وخارج أوقات عمل البنوك.

وتخطط “ساما” لإطلاق المنظومة في نهاية العام القادم 2020، حيث ستوفر المنظومة مرونة لإضافة تفاصيل تعليمات الدفع للمستفيد، كما ستسهم في إدارة مخاطر الاحتيال ومكافحة غسل الأموال.

وتوقعت مؤسسة النقد أن تسهم هذه الخطوة في زيادة نسبة المدفوعات الرقمية بنسبة 15%، وتوفير ما يقارب 16 مليار ريال من تكاليف التعاملات النقدية، ومعالجة أكثر من مليار عملية دفعٍ خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل.

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