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محافظ حقل يلتقى مدير السجون بمنطقة تبوك

محافظ حقل يلتقى مدير السجون بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=721866
المناطق - تبوك :

التقى محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي بمكتبه بالمحافظة اليوم مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي بحضور مدير إدارة سجن محافظة حقل النقيب أحمد بن مسلم البلوي.
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالعميد العتيبي وشكره على الزيارة وأكد على أهمية التعاون بين السجون والجهات ذات العلاقة.
تلا ذلك استعراض سير العمل بإدارة سجن المحافظة ومناقشة ما يختص بمتابعة معاملات السجناء والاهتمام بقضاياهم، وكذلك ما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم.
وفي ختام اللقاء أعرب مدير السجون بمنطقة تبوك عن شكره وتقديره لمحافظ حقل على دعمه و اهتمامه بكل مايهم أبناء المحافظة وشأن القطاعات العامله بها.

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