احدث الأخبار

مقتل وإصابة طالبات بقصف حوثي على مدرسة في تعز
أبرز المواد
 الجيش اليمني يعثر على ألغام بحرية حوثية قبالة حجة
أبرز المواد
 تسريب مواصفات هاتف “OnePlus” المتطور
أبرز المواد
 باكستان تؤكد استعدادها لتقديم الدعم لسريلانكا بعد التفجيرات الإرهابية
أبرز المواد
 قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد ” طوكيو 2020م ” تضع أخضر اليد في المجموعة الأولى
أبرز المواد
 المالية تعلن إقفال طرح شهر أبريل 2019 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن سلمان يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الأمير خالد السديري للتفوق العلمي
منطقة المدينة المنورة
 محافظ حقل يلتقى مدير السجون بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 أمير عسير يكرّم “ابن فحاس”
منطقة عسير
 “النقد”: إتاحة التحويل بين البنوك المحلية على مدار الساعة وخارج أوقات الدوام نهاية 2020
أبرز المواد
 العامودي يشارك في “منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي” في بكين
أبرز المواد
 حرس الحدود يخرّج” 881 ” فردًا من منسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية
أبرز المواد
مقتل وإصابة طالبات بقصف حوثي على مدرسة في تعز

مقتل وإصابة طالبات بقصف حوثي على مدرسة في تعز

أبرز المواد
الجيش اليمني يعثر على ألغام بحرية حوثية قبالة حجة

الجيش اليمني يعثر على ألغام بحرية حوثية قبالة حجة

أبرز المواد
تسريب مواصفات هاتف “OnePlus” المتطور

تسريب مواصفات هاتف “OnePlus” المتطور

أبرز المواد
باكستان تؤكد استعدادها لتقديم الدعم لسريلانكا بعد التفجيرات الإرهابية

باكستان تؤكد استعدادها لتقديم الدعم لسريلانكا بعد التفجيرات الإرهابية

أبرز المواد

المالية تعلن إقفال طرح شهر أبريل 2019 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

المالية تعلن إقفال طرح شهر أبريل 2019 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
http://almnatiq.net/?p=721876
المناطق - واس

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الأصدار بمبلغ إجمالي قدره 11,619 مليار ريال سعودي
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدارات قسمت إلى أربع شرائح تبلغ الأولى منها 0,768 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,768 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي، فيما تبلغ الشريحة الثانية 0.918 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,043 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، أما الشريحة الثالثة، فتبلغ 0,686 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4,366 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي، وتبلغ الشريحة الرابعة، 9.247 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادي.

روابط ذات صلة

مقتل وإصابة طالبات بقصف حوثي على مدرسة في تعز

مقتل وإصابة طالبات بقصف حوثي على مدرسة في تعز
الجيش اليمني يعثر على ألغام بحرية حوثية قبالة حجة

الجيش اليمني يعثر على ألغام بحرية حوثية قبالة حجة
تسريب مواصفات هاتف “OnePlus” المتطور

تسريب مواصفات هاتف “OnePlus” المتطور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*