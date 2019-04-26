قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد ” طوكيو 2020م ” تضع أخضر اليد في المجموعة الأولى

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أوقعت قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة للعب في دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 المقرر إقامتها العام المقبل في اليابان ” طوكيو 2020م ” المنتخب السعودي لكرة اليد في المجموعة الأولى بجانب منتخبات ” قطر – الهند – هونغ كونغ “، وضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين – كوريا الجنوبية – إيران – الكويت، وذلك في القرعة التي أجريت مراسيمها اليوم الخميس في الدوحة.

ومن المقرر أن تقام التصفيات الآسيوية في الدوحة خلال الفترة من 17 حتى 27 أكتوبر 2019م، على أن يتأهل منتخب واحد بشكل مباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020م من بين المنتخبات الثمانية المشاركة في التصفيات، فيما سيخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا يتحدد موعده بعد نهاية التصفيات.