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باكستان تؤكد استعدادها لتقديم الدعم لسريلانكا بعد التفجيرات الإرهابية

باكستان تؤكد استعدادها لتقديم الدعم لسريلانكا بعد التفجيرات الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=721881
المناطق - واس

أكدت باكستان استعدادها على تقديم أي نوع من الدعم لحكومة سريلانكا عقب سلسلة التفجيرات الدموية التي هزت البلاد مؤخراً.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل أن الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره السريلانكي ماتهيربالا سريسينا وقدم له التعازي في ضحايا التفجيرات، وأكد استعداد باكستان على تقديم أي دعم تحتاجه الحكومة السريلانكية في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث في الإيجاز الصحفي الأسبوعي بإسلام آباد اليوم أن جميع الرعايا الباكستانيين المقيمين في سريلانكا بخير.

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