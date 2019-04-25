تسريب مواصفات هاتف “OnePlus” المتطور

المناطق - الرياض

نشرت شركة “OnePlus” بعض المعلومات التي تتعلق بالخصائص الفنية والتقنية للجيل السابع من هواتفها، التي ستطرح في الأسواق، في 14 مايو المقبل.

ومن أبرز ما سيميز “OnePlus 7″، الهيكل المقاوم للماء والغبار، والذي تغطي واجهته الخلفية طبقة من الجلد الأسود الذي يضفي عليه طابع الفخامة والأناقة، والكاميرا الأمامية التي ستخرج من داخل الهيكل نحو الأعلى عند الحاجة لاستخدامها.

وسيطرح هذا الهاتف بنسختين، أول نسخة مزودة بشاشة بمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض (1080/2340) بيكسل، ومعالج “Snapdragon 855” ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، وبطارية بسعة 3700 ميللي أمبير، مزودة بخاصية الشحن السريع.

Video Player

أما نسخة “Pro” من هذه الأجهزة، فستأتي بشاشة بمقاس 6.7 بوصة، بدقة عرض (1440/3120) بيكسل، ومعالج “Snapdragon 855” ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغاهيرتز، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.