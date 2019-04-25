الجيش اليمني يعثر على ألغام بحرية حوثية قبالة حجة

المناطق - الرياض

عثرت القوات البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني على عدد من الألغام البحرية التي زرعتها الميليشيات في البحر الأحمر قبالة شواطئ محافظة حجة.

وأوضحت مصادر عسكرية أن عملية مسح واسعة قامت بها قوات الجيش بحثا عن الألغام التي زرعتها الميليشيات في شواطى منطقة مرسى حبل التابعة لمديرية عبس والتي تم تحريرها مؤخرا.

وكانت ميليشيات الحوثي اتخذت من هذه المنطقة نقطة انطلاق لزراعة الألغام البحرية في المياه الإقليمية اليمن، بما يهدد سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر.

من جهة أخرى، ألقت قوات الجيش الوطني والمقاومة في محافظة الضالع القبض على سرية حوثية متكاملة، كانت تحاول التسلل إلى منطقة الفاخر بالعود في محافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري إن أكثر من 20 حوثياً ألقي القبض عليهم، وسلموا أنفسهم للجيش والمقاومة في بيت الشرجي بجبهة العود، بينهم العميد الحوثي يحيى الكبسي قائد اللواء 912 مشاة و9 ضباط آخرين برتب متفاوتة بين رائد ونقيب.

وفي جبهة مريس قتل أكثر من 12 حوثياً في استهداف مدفعية الجيش الوطني والمقاومة لتجمع للميليشيات الانقلابية في يعيس شمال مريس.