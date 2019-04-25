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مقتل وإصابة طالبات بقصف حوثي على مدرسة في تعز

مقتل وإصابة طالبات بقصف حوثي على مدرسة في تعز
http://almnatiq.net/?p=721892
المناطق - وكالات

قتلت طالبتان وأصيبت أخريات، اليوم الخميس، في قصف حوثي استهدف مدرسة الشهيد الحجري في وادي القاضي بتعز جنوب غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي، أطلقت قذيفة استهدفت مدرسة الشهيد الحجري بمديرية المظفر، أثناء تأدية طالبات المدرسة اختبارات نهاية العام الدراسي.

وأضافت أن القصف أدى إلى مقتل طالبتين وإصابة عدد من الطالبات بإصابات خطيرة.

وتتعمد ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين في ضواحي تعز من خلال القصف المدفعي أو بالقنص المستمر من مواقعها المحيطة بالمدينة، متسببة بجرائم دموية بحق المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء وسط صمت المنظمات الدولية والأممية.

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