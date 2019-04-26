وفاة سعود القحطاني “محافظ رنية” خلال رحلة علاج في ألمانيا

المناطق - رنية

انتقل إلى جوار ربه، محافظ رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، سعود بن عبدالمحسن القحطاني، بعد 10 أشهر فقط من تعيينه.

وخيَّم الحزن على أهالي المحافظة، بعد معرفتهم بنبأ وفاته في ألمانيا بعد معاناته مع المرض.

ولم تمنع الظروف الصحية التي تسبّبت في نقل “القحطاني” لاستكمال خطته العلاجية بألمانيا من التواصل المستمر مع المسؤولين بالمحافظة، وتفقّده سير العمل التنموي كما يجب، قبل أن تتلقى المحافظة نبأ وفاته متأثراً بمرضه، ويتوقع أن يصل جثمانه -رحمه الله- لأرض الوطن خلال الأيام المقبلة.

وأكد الأهالي أنه أحدث نقلةً نوعيةً ساهمت، بعد الله، في تسريع عجلة التنمية بطموحه ومتابعته الدقيقة، ووضع بصمة واضحة كانت تَنمُ عن خيراتٍ قادمةٍ للمحافظة.

صحيفة المناطق تتقدم بصادق العزاء والمواساة لذوي الأستاذ سعود بن عبدالمحسن القحطاني سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته .