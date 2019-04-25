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محمد بن عبدالعزيز والخطيب في جولة بقرية القصار ومحمية وشواطئ فرسان

محمد بن عبدالعزيز والخطيب في جولة بقرية القصار ومحمية وشواطئ فرسان

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ضمن مبادرة تطوير فرسان

محمد بن عبدالعزيز والخطيب في جولة بقرية القصار ومحمية وشواطئ فرسان

محمد بن عبدالعزيز والخطيب في جولة بقرية القصار ومحمية وشواطئ فرسان
http://almnatiq.net/?p=721932
المناطق - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم، بجولة تفقدية لعدد من المواقع السياحيةً بمحافظة جزر فرسان.
واستهل سموه الجولة التي رافقه خلالها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب التي تأتي في إطار مباردة تطوير جزر فرسان ، بزيارة قرية القصار التراثية ، مطلعاً على ما تضمه القرية من منازل أثرية ومقهى شعبي ومسجد ومعروضات تراثية.
واستمع سموه لشرح مفصل عن قرية القصار الأثرية التي تعتبر أحد المعالم السياحية البارزة بجزيرة فرسان.
كما شملت الجولة محمية الصيد بمحافظة فرسان ، وشاطئ رأس القرن السياحي ، وعدد من المواقع السياحية والمشروعات البلدية والخدمية المنفذة بعدد من المواقع السياحية بفرسان.
وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز في ختام الجولة عن إعجابه بما شاهده واطلع عليه خلال الجولة الميدانية في الجزيرة من مواقع سياحية وأثرية ومشرعات تنموية.
وأكد سموه أهمية ماتزخر به جزر فرسان وغيرها من محافظات المنطقة من مقومات سياحية وفرص استثمارية واعدة ، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار بالمنطقة والاستفادة مما تزخر به من مقومات.
حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.

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