أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي فرسان

المناطق - فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، مساء اليوم، أهالي ومشايخ محافظة فرسان، وذلك بمقر مهرجان الحريد بشاطئ الحصيص.

وبدئ الحفل الخطابي المقام بالمناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم .

بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز كلمة حمد الله تعالى فيها على نعمة الأمن الوارف والازدهار الذي تعيشه البلاد، والتعاضد والتلاحم الكبير بين أبناء الوطن الكبير والذي تجلى واضحًا في مظاهر الحب والولاء لقائد المسيرة المعطاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وامتدح سموه حركة التنمية التي تشهدها محافظة فرسان، مشيرًا إلى أن الجزر ستشهد بمشيئة الله في المستقبل الكثير من التنمية والاستثمار والتطوير السياحي.

ثم ألقى شيخ شمل فرسان محمد بن هادي الراجحي كلمة الأهالي أعرب فيها عن سعادة أهالي جزر فرسان كافة بزيارة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه وتدشين عدد من المشروعات التنموية ورعايته مهرجان الحريد للعام الحالي.

وكان سموه قد وصل في وقت سابق اليوم محافظة جرز فرسان، لرعاية فعاليات مهرجان صيد سمك الحريد السادس عشر، حيث كان في استقباله بميناء فرسان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز و محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي, وعدد من المسؤولين.