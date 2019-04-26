أمير جازان يرعى الحفل الثقافي لمهرجان “الحريد16”

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http://almnatiq.net/?p=721950
المناطق - فضة عطيف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير المنطقة و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، مساء اليوم، حفل مهرجان ” الحريد ” الثقافي السنوي السادس عشر، بشاطئ الحصيص في جزيرة فرسان.
ولدى وصول سموه مقر الحفل، تجول بمقر الأسر المنتجة، واطلع على ما يحتويه المقر من الملبوسات والمأكولات الشعبية والحرف والمهن والمصنوعات التي تمتاز بها محافظة فرسان، إلى جانب العديد من الأركان الخاصة بأدوات التجميل والمستلزمات النسائية.
وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم دشن سموه ووضع حجر الأساس لباقة من المشروعات التنموية بالمحافظة وجزرها والقرى التابعة لها.
بعدها ألقى محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي، كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مبرزًا ما شهده ويشهده أرخبيل فرسان من نهضة تنموية شاملة وما تتميز به الجزر من مقومات سياحية واقتصادية وأثرية، إلى جانب ما وهبها الخالق جلت قدرته من طبيعة جاذبة للسياحة.
عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة. وشاهد سموه والحضور أوبريت بعنوان ” رقصة فرح “، ثم أضاءت الألعاب النارية سماء الحفل، وعلى إثرها غادر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مقر الحفل مودعًا بالحفاوة والتكريم.
حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من المسؤولين.

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