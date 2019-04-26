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مدير “أبل” يقدم وصفة التخلص من “إدمان الهاتف”

مدير “أبل” يقدم وصفة التخلص من “إدمان الهاتف”
http://almnatiq.net/?p=721975
المناطق - الرياض

أضحى إدمان الهواتف الذكية ظاهرة عالمية، حتى إن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، دعا الجميع في وقت سابق من أبريل الجاري، إلى التحرر من أجهزتهم.

ويثير الاستخدام المكثف للهواتف مخاوف بشأن العلاقات الاجتماعية بين الناس، فضلا عن تأثير الأشعة المنبعثة من الأجهزة على صحة العيون، لا سيما في الظلام.

ويقر المدير التنفيذي لشركة “أبل” تيم كوك، بأنه لا ينصح الناس أن يستخدموا هواتفهم على نحو كبير، وفق ما نقل موقع “بزنس إنسايدر”.

وجاء جواب كوك حين سئل عن دراسة كشفت أن الإنسان يلمس هاتفه 2617 مرات في المتوسط “لا ينبغي أن يفعلوا ذلك”.

وأوضح أن شركة “أبل” لا تطمح إلى أن يستخدم الناس هواتفهم طيلة الوقت، فـ”هذا الأمر لم يكن في أي لحظة من اللحظات بمثابة هدف لنا”.

ويرى كوك أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي التي تجعل الناس يمسكون هواتفهم المحمولة على نحو مستمر، حتى يطالعوا كل ما يحدث.

ولتفادي هذا الاستخدام المبالغ فيه، ينصح كوك الناس بأمر بسيط، وهو أن يتوقف الإنسان عن النظر إلى جهازه باستمرار حين يكون هناك شخص آخر معه في الغرفة والمكان.

وأضاف أنه من الخطأ أن ينصرف الإنسان إلى التحديق في شاشة الهاتف عوض أن يتفاعل وينظر إلى الشخص الموجود بجانبه.

أما النصيحة الأهم بحسب كوك، فهي تعطيل خاصية الإشعارات (notifications) التي تصل إلى هاتفك.

وقال: “كنت أسأل نفسي حول ما إذا كنت بالحاجة فعلا إلى الكم الهائل من الإشعارات، وبعدها، قمت بالتعطيل”.

وأضاف أنه ينصح الناس بهذه الخطوة إذا لم يكونوا قد بادروا حتى الآن إلى اتباعها.

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