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طقس اليوم: حالة مطرية مصحوبة بزخات من البرد على مكة والمدينة

طقس اليوم: حالة مطرية مصحوبة بزخات من البرد على مكة والمدينة
http://almnatiq.net/?p=721979
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – حالة مطرية متوقعة بأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على منطقتي الباحة وعسير، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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