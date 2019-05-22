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لصقة “ذكية” على الجلد.. تخلصك من الشعور بالبرد والحر !!

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لصقة “ذكية” على الجلد.. تخلصك من الشعور بالبرد والحر !!

لصقة “ذكية” على الجلد.. تخلصك من الشعور بالبرد والحر !!
http://almnatiq.net/?p=731871
المناطق - وكالات

اخترع علماء في الولايات المتحدة صفيحة ذكية يتم وضعها على الجلد، تهدف إلى إبقاء جسم الإنسان في درجة حرارة مثالية، كي لا يشعر بالبرد أو الحر.

وقال موقع “تيك إكسبلور” الأميركي، إن الصفيحة من اختراع علماء ينتمون لجامعة كاليفورنيا في بمدينة سان دييغو، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تبريد أو تدفئة جسمك، لإبقائه في درجة الحرارة المثالية.

ويعمل الجهاز، الذي تبلغ مساحته 5 سنتمترات، مثل منظم الحرارة في الجسم، ويمكن استخدامه في المنزل أو العمل أو أثناء التنقل، وفي أي فترة من اليوم.

ويقول الفريق الأميركي إن الجهاز، المدعوم ببطارية مرنة وقابلة للطي، سيساعد على توفير الطاقة التي تحتاجها أجهزة التكييف والتدفئة للعمل.

وذكر البروفيسور رينكون تشن، قائد المشروع: “هذا النوع من الأجهزة يمكن أن يحسِّن درجة الحرارة، سواء كان الطقس حارا أو باردا”.

من جانبه، قال طالب الدكتورة ساهنكي هونغ، الذي شارك في البحث: “الصفيحة الصغيرة التي قد تضعها تحت ملابسك أو فوقها، تقوم بتبريد أو تدفئة كل أنحاء جسمك، مثل الظهر والرقبة والقدمين والذراعين، في وقت قصير”.

وخلال مراحل ابتكار الجهاز، قام العلماء بتركيبه في شريط يلبس على المعصم، ووجدوا أنه نجح في غضون دقيقتين في خفض درجة حرارة جسمه وإبقائها منخفضة، وحمايته من الشعور بالحر.

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