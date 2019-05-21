احدث الأخبار

شاهد.. قوات الأسد تضرب مسن على رأسه وتهينه بألفاظ خارجة!
أبرز المواد
 القبض على 26 متهما بالإرهاب.. والكشف عن جنسياتهم!
أبرز المواد
 «الجوازات» توضح خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر «أبشر» (فيديو)
أبرز المواد
 وزارة التجارة توضح سياسة «الاستبدال والاسترجاع»
أبرز المواد
 حملة ” رمضان أمان ” بتبوك تواصل أعمالها خلال توزيع أكثر من 12000 وجبة إفطار 
أبرز المواد
 شاهد..الصلاة على الكرسي أحكام وتنبيهات
أبرز المواد
 «النيابة» توجه بيانًا لمنسوبيها في أول يوم تطبيق لـ«الدوام المرن»
أبرز المواد
 تطورات جديدة في واقعة «ناحر ابنته» بجدة.. الكشف عن حالة الفتاة
أبرز المواد
 قاض فدرالي يدعم طلب الديموقراطيين الكشف عن سجلات مالية لترامب
أبرز المواد
 أول تعليق من ماجد عبدالله على الحادث الذي تعرض له!
أبرز المواد
 محافظ تيماء يرعى حفل اختتام الدورة الرمضانية لكرة القدم 
أبرز المواد
 الإفراط في تناول «البروتينات» يسبب أمراضاً خطيرة.. إليك البدائل
أبرز المواد
عاجل

الفالح: يعلن استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب شرق غرب لهجوم إرهابي

شاهد.. قوات الأسد تضرب مسن على رأسه وتهينه بألفاظ خارجة!

شاهد.. قوات الأسد تضرب مسن على رأسه وتهينه بألفاظ خارجة!

أبرز المواد
القبض على 26 متهما بالإرهاب.. والكشف عن جنسياتهم!

القبض على 26 متهما بالإرهاب.. والكشف عن جنسياتهم!

أبرز المواد
«الجوازات» توضح خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر «أبشر» (فيديو)

«الجوازات» توضح خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر «أبشر» (فيديو)

أبرز المواد
وزارة التجارة توضح سياسة «الاستبدال والاسترجاع»

وزارة التجارة توضح سياسة «الاستبدال والاسترجاع»

أبرز المواد

قاض فدرالي يدعم طلب الديموقراطيين الكشف عن سجلات مالية لترامب

قاض فدرالي يدعم طلب الديموقراطيين الكشف عن سجلات مالية لترامب
http://almnatiq.net/?p=731931
المناطق_وكالات

رفض قاض فدرالي أميركي الاثنين مساع من الرئيس دونالد ترامب لإلغاء مذكرة استدعاء من نواب ديموقراطيين من أجل الكشف عن بيانات مالية تعود إلى الفترة التي تسبق توليه الرئاسة.

ويعد هذا القرار هو أول تدخل من نوعه للمحاكم الأميركية في النزاع بين الرئيس والديموقراطيين الذين فتحوا، متسلحين بغالبيتهم الجديدة في مجلس النواب، عددا من التحقيقات في ترامب.

ويرفض ترامب الذي يقول إنه ضحية “مضايقات” التعاون في التحقيقات التي تركز على إقراراته الضريبية وشؤونه المالية أو مسائل متعلقة بمساع روسية لترجيح كفة الفوز لصالحه في انتخابات 2016.

ورفض القاضي اميت ميهتا منع مذكرة استدعاء رفعتها لجنة المراقبة والإصلاح في مجلس النواب، لشركة المحاسبة مازارس يو.إس.إيه بانتظار البت في الدعوى.

وجاء طلب النواب في 15 نيسان/أبريل تقديم وثائق من عام 2011، في أعقاب إدلاء المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين بشهادة قال فيها إن الرئيس غالبا ما كان يغير القيمة المقدرة لأصوله ومسؤولياته في التصريحات المالية كما كان يرى لأهداف مختلفة.

في 22 نيسان/أبريل رفع ترامب والمنظمات والكيانات المرتبطة به دعوى تطلب من المحكمة إعلان الاستدعاء “باطلا وغير قابل للتنفيذ” وتشكك بالصلاحية التشريعية لمطالب الديموقراطيين.

وقال القاضي ميهتا “طالما الكونغرس يحقق في مسائل +يمكن التشريع بشأنها+ فهو يعمل بموجب المادة الأولى للدستور” التي تضمن له سلطته التشريعية.

وأضاف أن “تطبيق هذه المبادئ هنا يفرض الاستنتاج أن الرئيس لا يمكنه منع استدعاء مازارس”.

وشدد القاضي أيضا على أن النواب لديهم “دوافع تشريعية صحيحة في الظاهر”.

وأضاف “ليس من واجب المحكمة التساؤل حول ما إذا كانت خطوات اللجنة مدفوعة حقا باعتبارات سياسية”.وأشار فريق ترامب القانوني إلى أنه سيطعن في القرار.

روابط ذات صلة

شاهد.. قوات الأسد تضرب مسن على رأسه وتهينه بألفاظ خارجة!

شاهد.. قوات الأسد تضرب مسن على رأسه وتهينه بألفاظ خارجة!
القبض على 26 متهما بالإرهاب.. والكشف عن جنسياتهم!

القبض على 26 متهما بالإرهاب.. والكشف عن جنسياتهم!
«الجوازات» توضح خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر «أبشر» (فيديو)

«الجوازات» توضح خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر «أبشر» (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*