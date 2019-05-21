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«النيابة» توجه بيانًا لمنسوبيها في أول يوم تطبيق لـ«الدوام المرن»
http://almnatiq.net/?p=731932
المناطق_الرياض

بدأت النيابة العامة امس (الاثنين) العمل بأحكام تغيير أوقات الدوام الرسمي وذلك بتطبيق الدوام المرن داخل جهاز النيابة العامة.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، النافذة بتاريخ (١١/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ)، والمنطوية على (٢٦١) مادة.

وقالت النيابة العامة في بيان لمنسوبيها: “استشعاراً منا لتلبية كافة مقومات بيئة العمل الناجحة وتوفير الأجواء المتممة لذلك وفق سبل راحتكم، نحيطكم علماً ببدء العمل بتطبيق النظام المرن داخل جهاز النيابة العامة”.

 

وكشفت عن مؤشرات توقيت الدوام الرسمي، وهي كالتالي: (من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، أو من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً، أو من الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً).

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