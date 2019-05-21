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تطورات جديدة في واقعة «ناحر ابنته» بجدة.. الكشف عن حالة الفتاة

تطورات جديدة في واقعة «ناحر ابنته» بجدة.. الكشف عن حالة الفتاة
http://almnatiq.net/?p=731934
المناطق_جدة

كشف مصدر بصحة جدة آخر تطورات الحالة الصحية لحالة الفتاة ذات الـ 15 عاما التي حاول والدها نحرها ونقلها إلى المستشفى، مشيرا إلى أن الحالة مستقرة وأن الفتاة تجاوزت مرحلة الخطر.

وقال المصدر – بحسب عكاظ – إن الطعنات التي أصيبت بها لم تصل للقصبة الهوائية أو الشريان الرئيسي، كما أن سرعة نقلها بواسطة والدها وتدخل الأطباء أسهما بشكل كبير في تجاوزها الخطر.

يذكر أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة الغريبة عندما أقدم أب في أحد أحياء جدة على محاولة نحر ابنته بسكين وطعنها 4 مرات ثم سارع بنقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز قبل أن يلوذ بالفرار بعد وصول الأجهزة الأمنية إلى المستشفى لمباشرة الواقعة، وسارع الأطباء بإدخال الفتاة إلى غرفة العمليات لإنقاذ حياتها.

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