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وزارة التجارة توضح سياسة «الاستبدال والاسترجاع»

وزارة التجارة توضح سياسة «الاستبدال والاسترجاع»

أبرز المواد

وزارة التجارة توضح سياسة «الاستبدال والاسترجاع»

وزارة التجارة توضح سياسة «الاستبدال والاسترجاع»
http://almnatiq.net/?p=731946
المناطق_الرياض

كشفت وزارة التجارة والاستثمار في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، عن حقوق المستهلك في حالة الاستبدال والاسترجاع.

وحددت الوزارة أربعة حقوق رئيسية في حالة الاستبدال والاسترجاع على النحو التالي:

1 – يحق للمستهلك الاستبدال والاسترجاع في الأيام المحددة لسياسة المنشأة.

2 – يحق لكل منشأة وضع سياسة استبدال واسترجاع خاصة بها.

3 – يمنع وضع عبارة البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل.

4 – إذا كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فإن للمستهلك الحق بالاسترجاع أو الاستبدال بأي وقت دون الالتزام بسياسة المنشأة.

وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار، في تغريدة أخرى حقوق المستهلك الثمانية وهي:

1 – حق إشباع حاجاته الأساسية.
2 – الحق في المعرفة.
3 – الحق في بيئة صحية.
4 – حق الاستماع لملاحظاته.
5 – حق السلامة والأمان.
6 – حق الاختيار.
7 – حق التثقيف.
8 – حق التعويض.

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