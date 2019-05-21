«الجوازات» توضح خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر «أبشر» (فيديو)

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه بإمكان صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم، نقل معلومات الجواز القديم للجديد بكل سهولة عبر تطبيق منصة أبشر.

ونشرت الجوازات، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، خطوات ذلك الإجراء، وهي، على النحو التالي: “الدخول إلى التطبيق، اختيار الخدمات الإلكترونية (من قائمة الخدمات)، اختيار (الجوازات)”.

وشملت الخطوات “اختيار (تحديث معلومات جواز للمقيمين)، الضغط على (البدء في استخدام الخدمة)، الاختيار إذا كان تابعاً أو صاحب العمل، اختيار الشخص المراد تحديث المعلومات له (تابعون أو مكفولون)”.

كما تضمنت الخطوات “اختيار (التالي)، بعد التأكد من معلومات الشخص المختار، تعبئة الفراغات (البيانات الجديدة)، الضغط على (تحديث معلومات الجواز)، بعد التأكد من صحة المعلومات، يجب التأشير على أيقونة (أوافق) على الشروط والأحكام، وأخيراً اختيار (التأكيد)”.

وختمت “الجوازات”، قائلةً: “بهذه الخطوات البسيطة عبر منصة أبشر، أصبح بإمكان صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم نقل معلومات الجواز القديم للجديد”.