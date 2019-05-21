احدث الأخبار

«شرطة مكة» تعلن القبض على خاطفة المولودة «نور».. وتكشف عن جنسيتها وعمرها
أبرز المواد
 «الجوازات» توضح خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر «أبشر» (فيديو)
أبرز المواد
 حملة ” رمضان أمان ” بتبوك تواصل أعمالها خلال توزيع أكثر من 12000 وجبة إفطار 
أبرز المواد
 شاهد..الصلاة على الكرسي أحكام وتنبيهات
أبرز المواد
 «النيابة» توجه بيانًا لمنسوبيها في أول يوم تطبيق لـ«الدوام المرن»
أبرز المواد
 تطورات جديدة في واقعة «ناحر ابنته» بجدة.. الكشف عن حالة الفتاة
أبرز المواد
 أول تعليق من ماجد عبدالله على الحادث الذي تعرض له!
أبرز المواد
 محافظ تيماء يرعى حفل اختتام الدورة الرمضانية لكرة القدم 
أبرز المواد
 الإفراط في تناول «البروتينات» يسبب أمراضاً خطيرة.. إليك البدائل
أبرز المواد
 أمانة حفر الباطن تحدد موقعا لتنظيم عمل نهل الرمال
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الحج
أبرز المواد
 شاهد .. فهد المولد لحظة خروجه متأثرا من لجنة استماع المنشطات وإقافة ستة أشهر
أبرز المواد
عاجل

الفالح: يعلن استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب شرق غرب لهجوم إرهابي

«شرطة مكة» تعلن القبض على خاطفة المولودة «نور».. وتكشف عن جنسيتها وعمرها

«شرطة مكة» تعلن القبض على خاطفة المولودة «نور».. وتكشف عن جنسيتها وعمرها

أبرز المواد
«الجوازات» توضح خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر «أبشر» (فيديو)

«الجوازات» توضح خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر «أبشر» (فيديو)

أبرز المواد
حملة ” رمضان أمان ” بتبوك تواصل أعمالها خلال توزيع أكثر من 12000 وجبة إفطار 

حملة ” رمضان أمان ” بتبوك تواصل أعمالها خلال توزيع أكثر من 12000 وجبة إفطار 

أبرز المواد
شاهد..الصلاة على الكرسي أحكام وتنبيهات

شاهد..الصلاة على الكرسي أحكام وتنبيهات

أبرز المواد

شاهد..الصلاة على الكرسي أحكام وتنبيهات

شاهد..الصلاة على الكرسي أحكام وتنبيهات
http://almnatiq.net/?p=731960
المناطق_الرياض

كثيراً ما يلفت النظر في المساجد قيام بعض المصلين بالصلاة على كرسي لما يعنون منه من موانع تمنع أدائهم الصلاة وقوفاً، ويلفت النظر كذلك أن الكثير منهم يضايق من خلفه من مصلين لعدم معرفته بالطريقة الصحيحة للصلاة على هذا الوضع.
ويوضح المقطع المرفق الذي حرصت صحيفة “المناطق” على الاهتمام بنشره لتوعية للمصلين المعذورين وتنبيههم بالطريقة الصحيحة للصلاة على هذه الوضعية.
وفي المقطع المرفق يوضع الشيخ “سعد العتيق” الطريقة الصحيحة للصلاة على الكرسي حيث يوضح الشيخ وضع الكرسي بطريقة تجعل من المصلي داخلاً بالصف دون ان يؤذي المصلين خلفه.

روابط ذات صلة

«شرطة مكة» تعلن القبض على خاطفة المولودة «نور».. وتكشف عن جنسيتها وعمرها

«شرطة مكة» تعلن القبض على خاطفة المولودة «نور».. وتكشف عن جنسيتها وعمرها
«الجوازات» توضح خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر «أبشر» (فيديو)

«الجوازات» توضح خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر «أبشر» (فيديو)
حملة ” رمضان أمان ” بتبوك تواصل أعمالها خلال توزيع أكثر من 12000 وجبة إفطار 

حملة ” رمضان أمان ” بتبوك تواصل أعمالها خلال توزيع أكثر من 12000 وجبة إفطار 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*