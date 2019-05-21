شاهد.. قوات الأسد تضرب مسن على رأسه وتهينه بألفاظ خارجة!

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تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر إهانة وضرب قوات نظام الأسد لمسن لا يقوى على السمع والحركة إلا بصعوبة في ريف حماة.

ويتضح من الفيديو تقديم العناصر للمسن قارورة ماء كي يشرب عنوة، إلا أن العجوز رمى القارورة أرضا وقال لهم إنها فارغة، فما كان من الجنود إلا أن انهالوا عليه بالألفاظ المسيئة، ثم قام أحدهم بصفع العجوز على رأسه من الخلف.

بعدها وقف المسن ونظر إلى الفاعل، وبدأ يردد باللهجة السورية: “خير .. خير” ومضى في طريقه.

يذكر أن الرجل المُسن نجح بالخروج من مناطق سيطرة النظام في قلعة المضيق، بعد أن دخلت المنطقة وسيطرت عليها منذ أيام.