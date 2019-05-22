احدث الأخبار

دراسة جديدة تحذر من تناول عصائر الفواكه بكثرة
أبرز المواد
 لصقة “ذكية” على الجلد.. تخلصك من الشعور بالبرد والحر !!
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو أمراء المناطق
أبرز المواد
 آسيويا.. الاتحاد يتعادل مع الوحدة ويفرط بالصدارة
أبرز المواد
 مسابقات وقصص نجاح ولقاءات في ختام ضباء الرمضاني ٢
منطقة تبوك
 نائب أمير جازان يزور دار المسنين ويهنئهم بالشهر الكريم
أبرز المواد
 البرلمان اليمني يوجه الحكومة بعدم التعامل مع غريفثس
أبرز المواد
 الأحوال المدنية تسهم مع الجهات الحكومية بمدينة الحجاج بحالة عمار في خدمة ضيوف الرحمن
منطقة تبوك
 الرئيس اليمني: أخطار حرب الحوثي تمتد إلى الإقليم والعالم
أبرز المواد
 المالكي: تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي
أبرز المواد
 المنتجات التراثية بنجران تحظى بإقبال كبير من الأهالي والزوار خلال شهر رمضان المبارك
منطقة نجران
 استطلاع : نصف الأميركيين يتوقعون حرباً مع إيران
أبرز المواد
عاجل

الفالح: يعلن استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب شرق غرب لهجوم إرهابي

دراسة جديدة تحذر من تناول عصائر الفواكه بكثرة

دراسة جديدة تحذر من تناول عصائر الفواكه بكثرة

أبرز المواد
لصقة “ذكية” على الجلد.. تخلصك من الشعور بالبرد والحر !!

لصقة “ذكية” على الجلد.. تخلصك من الشعور بالبرد والحر !!

أبرز المواد
خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو أمراء المناطق

خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو أمراء المناطق

أبرز المواد
آسيويا.. الاتحاد يتعادل مع الوحدة ويفرط بالصدارة

آسيويا.. الاتحاد يتعادل مع الوحدة ويفرط بالصدارة

أبرز المواد

الرئيس اليمني: أخطار حرب الحوثي تمتد إلى الإقليم والعالم

الرئيس اليمني: أخطار حرب الحوثي تمتد إلى الإقليم والعالم
http://almnatiq.net/?p=732230
المناطق - وكالات

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، إن أخطار الحرب المفروضة على الشعب اليمني منذ اقتحام المليشيات الحوثية الإيرانية العاصمة صنعاء في سبتمبر2014، تمتد إلى الإقليم والعالم كله.

ولفت إلى أن هذه الحرب “مشروع غير وطني إجرامي للهيمنة تقوده أساطير مذهبية وأوهام عنصرية كان العالم يظن أنها قد انتهت بهزيمة النازية والفاشية في الحرب العالمية الثانية”.

وأكد هادي، في خطاب له عشية ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية (22 مايو 1990م)، أنه قد حان وقت انتباه العالم، أن العلاج الحقيقي لمعاناة الشعب اليمني من المشروع العنصري الطائفي الحوثي المدعوم من بؤرة الشر والإرهاب في طهران، لن تكون بمراعاة مشاعر الانقلابيين وتصديق أكاذيبهم.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية تمردت على الشرعية الوطنية والدولية وجعلت السلاح هو لغتها الوحيدة تماما كما فعلت وتفعل قوى الإرهاب الداعشية.

وقال “على المجتمع الدولي أن يعلم أننا نتعامل مع عصابات ومافيات تتحكم في صنعاء لا تقبل دستورا ولا قوانين ولا تؤمن إلا بالسلاح حكما بينها وبين الآخرين”.

وأوضح الرئيس اليمني، أن الواقع في مناطق سيطرة الانقلابيين يؤكد أنها مجرد عصابات للقتل والقمع والنهب وتدمير النسيج الوطني اليمني القائم على التعدد والتوافق وليس على الفرض والإقصاء وفرض الوجود العنصري. وأضاف “ها هي صنعاء لم تعد تعرف إلا الصوت الواحد بعد أن دمرت المليشيات التعددية السياسية والحزبية وقضت على الحريات الإعلامية المتمثلة في الصحافة الحرة والإعلام المرئي المتعدد ونهبت مقدراتها لصالح مشروعها العنصري”.

وجدد هادي، التأكيد على أن الطريق الوحيد للسلام هو في الاجتماع تحت مظلة الدستور الاتحادي والشرعية اليمنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وتحدث الرئيس اليمني عما وصفها “جراح خطيرة” كادت أن تقضي على الوحدة اليمنية، مستدركا بالقول ” أن قوى الخير تداركت مسيرة الوحدة اليمنية فجعلت الحوار حول ماضيها وحاضرها ومستقبلها هو أهم أهداف مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي وضع كل ما يتعلق بها تحت مجهر البحث والنقاش ونتج عنه رؤية تصالحية شاملة”.

روابط ذات صلة

دراسة جديدة تحذر من تناول عصائر الفواكه بكثرة

دراسة جديدة تحذر من تناول عصائر الفواكه بكثرة
لصقة “ذكية” على الجلد.. تخلصك من الشعور بالبرد والحر !!

لصقة “ذكية” على الجلد.. تخلصك من الشعور بالبرد والحر !!
خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو أمراء المناطق

خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو أمراء المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*