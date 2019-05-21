الأحوال المدنية تسهم مع الجهات الحكومية بمدينة الحجاج بحالة عمار في خدمة ضيوف الرحمن

المناطق - تبوك

تعمل أكثر من 27 جهةٍ مدنية وعسكرية على حد سواء بمدينة الحجاج بحالة عمار على بذل أقصى الجهود وتجنيد إمكاناتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين لآداء مناسك العمرة في شهر رمضان الكريم ولتقديم أفضل الخدمات التكاملية حضرت إدارة “الأحوال المدنية” بمنطقة تبوك هذا العام بمكتب خاص في مدينة الحجاج لتقديم خدماتها جنب إلى جنب مع الأجهزة الحكومية المشاركة.

وتسند إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة لمكتبها الخاص بمدينة الحجاج تمكين القادمين والمغادرين لآداء مناسك العمرة من استخراج شهادتي الولادة والوفاة في حال احتياج الزائر لهذه الخدمة بدل أن يذهب إلى مقر الإدارة الرئيس في مدينة تبوك الأمر الذي وفر الوقت الجهد على المعتمرين والراغبين من الاستفادة من خدمات الإدارة كما يقوم المكتب بتوفير كافة الخدمات للعاملين في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.

وأوضح مدير الأحوال المدنية بمنطقة تبوك عوض بن محمد البلوي أن هذه الخدمة تأتي من منطلق استشعار الدور المناط من جميع المعنين بخدمة ضيوف الرحمن، التي تعدّه إدارة الأحوال المدنية واجبًا دينيًا ووطنيًا يشارك فيه الجميع.

وأفاد أن المكتب سخّر جميع الإمكانات المتاحة له ليشارك مع الجهات الأخرى كافة بالمنفذ لتنفيذ توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – بتهيئة وتجنيد كل الإمكانات والخدمات لخدمة المعتمرين والزوار القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار على أكمل وجه.

وبين البلوي أن المكتب يحظى بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار .

إلى ذلك تواصل الجهات الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار القادمين عبر المنفذ منذ افتتاح المدينة في الـ 30 من الشهر الماضي وسط منظومة خدمية متكاملة وبتنسيق تام واستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة لتوفير كل الإمكانيات والتسهيلات، من الجوازات والخدمات الجمركية إضافة للخدمات الصحية التي تقدم خدماتها الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن في إطار منظومة الخدمات التي تقدمها الإدارات والأجهزة الحكومية المعنية.