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نائب أمير جازان يزور دار المسنين ويهنئهم بالشهر الكريم

نائب أمير جازان يزور دار المسنين ويهنئهم بالشهر الكريم
http://almnatiq.net/?p=732239
المناطق - واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، دار المسنين بمدينة جيزان، قدم خلالها التهنئة لنزلاء الدار بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلًا الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة والعافية.
واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي والقائمين على الدار، عن الخدمات المقدمة للنزلاء من خلال العديد من البرامج والنشاطات وخدمات الرعاية، وتفعيل دور الجهات الحكومية من خلال الشراكات مع الدار، وتشجيع رجال الأعمال للإسهام في المبادرات التي يطلقها فرع الوزارة في مجالات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى العديد من المهام والأعمال والخدمات التي تقدمها الدار، فيما أبدى المسنون سعادتهم بزيارة سمو نائب أمير منطقة جازان، مقدمين شكرهم لسموه بهذه المناسبة.
رافق سموه خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.

 

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