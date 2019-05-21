مسابقات وقصص نجاح ولقاءات في ختام ضباء الرمضاني ٢

تبوك - علي العميري

شهد ختام الملتقى الرمضاني ضباء زمان يا رمضان2 فعاليات الحكومية والأهلية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة ضباء الدكتور عبد الله الغبان أن اليوم الاخير شهد من الديوانية لقاء مع عضو مجلس المنطقة المهندس احمد بن محمود الوكيل و عدد من المسابقات واستعراض للمركبات القديمة ، كما تم توزيع جوائز مسابقة حفظ القران الكريم و مسابقة الأحاديث النبوية والتي بلغت مجموع جوائزها اكثر من ٢٠ الف ريال شارك فيها ١٣٩ مشارك ومشاركة وذلك بالتعاون مع جمعية تحفيظ القران الكريم .

وفِي نهاية المهرجان تم تكريم المساهمين والداعمين و ضيوف الملتقى ، علما بأن ديوانية هذا العام سلطت الضوء على قصص النجاح من شباب ضباء والذين أصبحوا مضرب المثل في كفاحهم وإنجازهم ، كذلك سلط الضوء على مؤسسات القطاع الثالث ودورها في خدمة المجتمع.

وأضاف الغبان أن فعاليات ضبا زمان يا رمضان تستمر بالبازار التسويقي و العاب المرح والمسرح للأطفال حتى نهاية شهر رمضان اضافة الي دورة كرة الطائرة .