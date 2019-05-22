آسيويا.. الاتحاد يتعادل مع الوحدة ويفرط بالصدارة

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اكتفى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بوصافة المجموعة الثانية، لدوري أبطال آسيا 2019، بعد تعادله 1-1 مع مضيفه الوحدة الإماراتي في المواجهة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، في الجولة الختامية لدوري المجموعات، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

النتيجة رفعت رصيد الاتحاد إلى 11 نقطة خلف الوحدة المتصدر صاحب الـ13 نقطة، وبذلك يواجه الفريق الغربي متصدر المجموعة الأولى في دور الـ16.

سجل للاتحاد البرازيلي رومارينهو الدقيقة “68” وعادل للوحدة محمد المنهالي عند الدقيقة 71.

جاءت بداية المباراة قوية من جانب الاتحاد، وكاد التشيلي فلانويفا أن يفتتح التسجيل عند الدقيقة 15عندما استغل خطأ لمدافع الوحدة الذي حاول إرجاع الكرة ليستلمها ويسدد من خارج حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس على ضربة ركنية لم يستفد منها لاعبو الاتحاد.

وفي المقابل كان الفريق الإماراتي قريباً من افتتاح التسجيل من هفوة لفواز القرني حارس الاتحاد الذي تباطأ في إبعاد كرة عادت إليه من الدفاع ليخطفها المهاجم الاماراتي قبل أن ينجح دفاع الاتحاد في إبعاد الخطر عن مرماه.

وأضطر التشيلي لويس سييرا أن يجري تبديلأ بخروج سيكو سانوجو المصاب ودخول عصام المولد بدلاً عنه.لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني ارتفع نسق المباراة وتبادل الفريقان الجمات الخطرة داخل منطقة جزاء كل فريق، ليتمكن البرازيلي رومارينهو من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 68؛ فرحة الاتحاديين لم تدم سوى 3 دقائق فقط، حيث عاد الوحدة سريعاً بهدف التعادل عن طريق محمد المنهالي عند الدقيقة 71.

وبعد هدف التعادل الإماراتي، حرم القائم الأيسر ناصر الشمراني من هدف التقدم، ليستمر الضغط الاتحادي لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.