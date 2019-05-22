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القبض على شبكة ترويج مخدرات بالباحة

القبض على شبكة ترويج مخدرات بالباحة
http://almnatiq.net/?p=732312
المناطق-الباحة

في عمليه استباقية تعد الأكبر في المنطقة، ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالباحه ممثله في الفرق الميدانيه القبض على شبكة تقوم بترويج المخدرات بالمنطقة، حيث إنه بعد متابعه دقيقة وكمين محكم تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم على أكثر من 50 الف حبه من الحبوب المحظورة.
كما ألقت القبض على عدد من الاشخاص من الجنسيه الاثيوبيه، يقطنون الجبال وفي مواقع متفرقه بالمنطقه يقومون بترويج الحشيش، والحبوب المحظوره، حيث ضبط بحوزتهم اثناء القبض عليهم على كمية من الحشيش والحبوب المخدره المحظوره.

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