“هلال الباحة” تقيم دورة للمتطوعات في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية

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أقامت إدارة التدريب وادارة الاتصال الموسسي وإدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة؛ دورة للمتطوعات في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية استمرت يومين، بالفترة المسائية، لطالبات كلية الطب وكلية العلوم التطبيقية بكافة أقسامها من طالبات التمريض والصحة العامة وصحة المجتمع والمختبرات الطبية للمستويات الثالث والرابع والسادس والامتياز.

يأتي ذلك ضمن برامج ونشاطات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، ولاهتمام بالعاملين في الهيئة وحرص الإدارة بكافة أقسامها على نشر ثقافة الوعي الصحي وتشجيع جميع الفئات من الشباب بالمجتمع بكافة تخصصاتهم على اكتساب الخبرة ونشر روح التعاون وبذل العطاء والمسؤولية بينهم.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: إن الدورة أقيمت بادارة التدريب بفرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بالمنطقه نفذتهما المدربتين المعتمدتين اخصائيات التمريض ريم غرم الله الغامدي وساره مبارك الغامدي ومشرفة التطوع النسائي ربى عبدالله مقبول الغامدي لدى الهيئة بالمنطقة لمدة يومين بمعدل 5 ساعات يوميًّا، وأن المتدربات سيصبحن من الممارسات الصحيات مستقبلًا، فقد تم تزويدهن بكافة المعلومات العلمية والطبية الكاملة والشاملة عن كل ما يتعلق بمبادئ الإسعافات الأولية والحالات الطبية الطارئة وكيفية التعامل مع تلك الحالات بمهنية واحترافية، وقد كان الشرح أثناء فعاليات الدورة باللغتين الإنجليزية والعربية تضمن عرض فيديوهات توعوية ومحاضرات شاملة عن البرنامج وعن كل ما يتعلق بالإسعافات الأولية، كما تم التركيز على تدريب الطالبات على السياسات المتبعة لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي والإنعاش الرئوي للبالغ والطفل والرضيع، وكذلك كيفية علاج الغصة والاختناق بجسم غريب بطريقة هيميلك وتجبير الكسور وإيقاف النزيف بكافة أنواعه والإسعاف في حالات التسمم والصرع والحالات المرضية المزمنة والحروق والطوارئ البيئية والسكتة الدماغية وأمراض القلب الإسعافية وغيرها من حالات طارئة تحتاج إلى التدخل الإسعافي السريع للمحافظة على الحياة.

وأضاف الزهراني: أعطيت كل متدربة كتابًا شاملًا عن الإسعافات الأولية، وبعد اجتيازهن لامتحان نهاية الدورة عملي وتحريري ستحصل كل متدربة على بطاقة وشهادة اجتياز للدورة معتمدة من مدير عام التدريب والموارد البشرية والمدير الطبي للبرنامج بالإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض.