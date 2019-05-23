احدث الأخبار

دراسة تحذر: التلوث يؤثر على نمو دماغ الأطفال
أبرز المواد
 واشنطن تمهل تركيا أسبوعين للتخلي عن صفقة “إس-400”
أبرز المواد
 موقع يحدد الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة دخول
أبرز المواد
 “تك توك” يحقق انتشارا مذهلا وينافس التطبيقات العالمية
أبرز المواد
 انخفاض إيجارات المساكن في المملكة 8.9 % خلال أبريل
أبرز المواد
 للبيع في مزاد بأكثر من مليون دولار.. حاسوب كبّد العالم 95 مليار دولار
أبرز المواد
 بعد قتله في سجون تركيا.. مصر توافق على تشريح جثمان الفلسطيني زكي مبارك
أبرز المواد
 الأمير سعود بن عبدالمحسن: توفي والدي وهو يسكن بالإيجار.. وهذه قصة العمارة التي سقطت زمن إمارته للمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 الشؤون الإسلامية تكمل تعيين “7122” خطيباً وإماماً ومؤذناً في مختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 وزير الصحة يتسلّم جائزة عالمية للمملكة لريادتها في مكافحة التدخين
أبرز المواد
 مواطنة توثق لحظة إحراق سيارتها الـ “دودج” أمام بيتها في المدينة
أبرز المواد
 ” الهاجري” يهاجم إيران و ينعتها بمنبع الإرهاب في العالم
أبرز المواد
دراسة تحذر: التلوث يؤثر على نمو دماغ الأطفال

دراسة تحذر: التلوث يؤثر على نمو دماغ الأطفال

أبرز المواد
واشنطن تمهل تركيا أسبوعين للتخلي عن صفقة “إس-400”

واشنطن تمهل تركيا أسبوعين للتخلي عن صفقة “إس-400”

أبرز المواد
موقع يحدد الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة دخول

موقع يحدد الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة دخول

أبرز المواد
“تك توك” يحقق انتشارا مذهلا وينافس التطبيقات العالمية

“تك توك” يحقق انتشارا مذهلا وينافس التطبيقات العالمية

أبرز المواد

للبيع في مزاد بأكثر من مليون دولار.. حاسوب كبّد العالم 95 مليار دولار

للبيع في مزاد بأكثر من مليون دولار.. حاسوب كبّد العالم 95 مليار دولار
http://almnatiq.net/?p=732322
المناطق - وكالات

كشفت تقارير تقنية، أن حاسوبا محمولا أصيب بستة فيروسات خبيثة، قبل سنتين، وكان نقطة انطلاق برامج ضارة حول العالم، بات معروضا للبيع في مزاد علني، ومن المحتمل أن يصل سعره إلى مستوى قياسي.

وبحسب ما نقلت سكاي نيوز، فإن الخبراء يرجحون أن يكون الحاسوب المصاب ببرامج خبيثة، قد كبد العالم خسائر تناهز 95 مليار دولار.

والحاسوب من نوع “سامسونغ إن سي 10″، وتصل سعته إلى 14 جيغابايت، أما حجمه فيبلغ 10.2 بوصات، وتم عزله منذ فترة، وهو غير متصل بالانترنت، حتى لا ينتقل محتواه الخطير إلى الخارج.

وتم تحديد الحاسوب بمثابة قطعة فنية في مزاد علني بمدينة نيويورك، ووصل أعلى سعر مقترح حتى الآن إلى مليون و130 ألف دولار.

ويوضح المزاد أن من سيشتري الحاسوب المحمول عليه أن يعرف بأن استخدامه ممنوع داخل الولايات المتحدة، بالنظر إلى قدرته على تشكيل خطر أمني.

ويضيف المزاد أن على من يشتري هذا الحاسوب المصاب أن يفعل ذلك، من باب اقتناء “القطع الفنية” أو لأجل أغراض أكاديمية.

ومن بين البرامج الخبيثة التي تسللت إلى الحاسب؛ فيروس “وانا كراي” الذي انتشر في أوروبا، خلال مايو 2017، وأثر بشكل كبير على أنظمة خدمة الصحة العمومية في بريطانيا، إضافة إلى مؤسسات كثيرة.

روابط ذات صلة

دراسة تحذر: التلوث يؤثر على نمو دماغ الأطفال

دراسة تحذر: التلوث يؤثر على نمو دماغ الأطفال
واشنطن تمهل تركيا أسبوعين للتخلي عن صفقة “إس-400”

واشنطن تمهل تركيا أسبوعين للتخلي عن صفقة “إس-400”
موقع يحدد الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة دخول

موقع يحدد الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة دخول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*