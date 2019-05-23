انخفاض إيجارات المساكن في المملكة 8.9 % خلال أبريل

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المناطق - الرياض

انكمش معدل التضخم في السعودية للشهر الرابع على التوالي، وذلك بنسبة – 1.9 في المائة خلال شهر ابريل 2019 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018، وذلك بعد انكماشه بنسبة – 1.9 في المائة في كانون الثاني (يناير) الذى سبقه، و- 2.2 في المائة في شباط (فبراير) الماضي، و-2.1 في المائة خلال مارس الماضي.

ووفقا لـ “الاقتصادية” يعد هذا رابع انكماش في معدل التضخم بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.

وجاء انكماش التضخم في ابريل الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة لانكماش الرقم القياسي لقسم “السلع والخدمات الشخصية المتنوعة” بنسبة 7.8 في المائة، و”المطاعم والفنادق” بنسبة 1.3 في المائة، و”التعليم”بنسبة 1.2 في المائة، و”الترفية والثقافة” بنسبة 1 في المائة، و”الاتصالات” و”النقل” بنسبة 0.3 في المائة لكل منهما.

على الجانب الأخر ارتفعت الرقم القياسي لقسم “الاغذية والمشروبات” بنسبة 1.3 في المائة، والتبغ بنسبة 1.3 في المائة، والملابس والاحذية بنسبة 1 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز و أنواع وقود أخرى بنسبة 0.5 في المائة، وتأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.3 في المائة، والصحة بنسبة 0.2 في المائة.

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