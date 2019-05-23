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موقع يحدد الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة دخول

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موقع يحدد الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة دخول

موقع يحدد الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة دخول
http://almnatiq.net/?p=732325
المناطق - وكالات

عندما ترغب في السفر إلى دولة ما فإن أول ما تسعى للتأكد منه هو قدرتك على السفر إلى تلك الدولة بدون تأشيرة من عدمها ويوفر موقع جديد طريقة سهلة للحصول على معلومات كهذه. ويتيح (الموقع الإلكتروني) اختيار أي دولة في العالم ليظهر مباشرة قائمة البلدان التي يمكن لحاملي جنسية تلك الدولة الدخول إليها بدون تأشيرة أو تلك التي يمكن الحصول على تأشيرتها في المطار.

ويمكن من خلال تمرير مؤشر الماوس فوق كل دولة الحصول على معلومات إضافية مثل مدة التأشيرة أو الشروط الأخرى المطلوب توافرها في المسافر. وقد تتيح دولة ما لحاملي جنسية أخرى دخولها بدون تأشيرة أو يمكن أن تمنح التأشيرة في المطار أو يتوجب التقدم للحصول عليها عبر البعثات الدبلوماسية وفي أسوأ الأحوال يمكن لدولة ما أن تحظر دخول حاملي جنسيات دول أخرى كما هو الحال في حظر السفر الذي فرضته أمريكا على مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

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