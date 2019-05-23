احدث الأخبار

واشنطن تمهل تركيا أسبوعين للتخلي عن صفقة “إس-400”
أبرز المواد
 موقع يحدد الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة دخول
أبرز المواد
 “تك توك” يحقق انتشارا مذهلا وينافس التطبيقات العالمية
أبرز المواد
 انخفاض إيجارات المساكن في المملكة 8.9 % خلال أبريل
أبرز المواد
 للبيع في مزاد بأكثر من مليون دولار.. حاسوب كبّد العالم 95 مليار دولار
أبرز المواد
 بعد قتله في سجون تركيا.. مصر توافق على تشريح جثمان الفلسطيني زكي مبارك
أبرز المواد
 الأمير سعود بن عبدالمحسن: توفي والدي وهو يسكن بالإيجار.. وهذه قصة العمارة التي سقطت زمن إمارته للمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 الشؤون الإسلامية تكمل تعيين “7122” خطيباً وإماماً ومؤذناً في مختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 وزير الصحة يتسلّم جائزة عالمية للمملكة لريادتها في مكافحة التدخين
أبرز المواد
 مواطنة توثق لحظة إحراق سيارتها الـ “دودج” أمام بيتها في المدينة
أبرز المواد
 ” الهاجري” يهاجم إيران و ينعتها بمنبع الإرهاب في العالم
أبرز المواد
 “التجارة” تشهّر بمالك محطة وقود لمخالفته نظام الغش التجاري
أبرز المواد
واشنطن تمهل تركيا أسبوعين للتخلي عن صفقة “إس-400”

واشنطن تمهل تركيا أسبوعين للتخلي عن صفقة “إس-400”

أبرز المواد
موقع يحدد الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة دخول

موقع يحدد الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة دخول

أبرز المواد
“تك توك” يحقق انتشارا مذهلا وينافس التطبيقات العالمية

“تك توك” يحقق انتشارا مذهلا وينافس التطبيقات العالمية

أبرز المواد
انخفاض إيجارات المساكن في المملكة 8.9 % خلال أبريل

انخفاض إيجارات المساكن في المملكة 8.9 % خلال أبريل

أبرز المواد

واشنطن تمهل تركيا أسبوعين للتخلي عن صفقة “إس-400”

واشنطن تمهل تركيا أسبوعين للتخلي عن صفقة “إس-400”
http://almnatiq.net/?p=732326
المناطق - وكالات

أمهلت الولايات المتحدة تركيا قترة لا تتجاوز أسبوعين كي تتخلى عن شراء منظومات “إس-400” الروسية، وفق ما أوردت قناة CNBC نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت المصادر إن واشنطن تطالب أنقرة بإلغاء صفقة “إس-400” مع موسكو بحلول الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن هذا الموعد نهائي.

ونقلت القناة عن أحد المصادر الدبلوماسية الأمريكية قوله إن “دول الناتو تحتاج إلى تزويدها بآليات عسكرية تتفق مع أنظمة الناتو. أما الأنظمة الروسية فلا تناسب هذه المعايير”. وأضاف المصدر ذاته: “ما نشير إليه أن تركيا ستواجه تبعات حقيقية وسلبية إذا أكملت إجراءات الحصول على إس-400″، موضحا أن من بين هذه التبعات عزل أنقرة عن برنامج شراء مقاتلات “إف-35” الأمريكية، وسداد تكلفة 100 مقاتلة من هذا الطراز، قدمت تركيا طلبا بشرائها لكنها لم تتسلمها بعد، إضافة إلى تعرض البلاد لعقوبات أمريكية ومن دول الناتو.

روابط ذات صلة

موقع يحدد الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة دخول

موقع يحدد الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة دخول
“تك توك” يحقق انتشارا مذهلا وينافس التطبيقات العالمية

“تك توك” يحقق انتشارا مذهلا وينافس التطبيقات العالمية
انخفاض إيجارات المساكن في المملكة 8.9 % خلال أبريل

انخفاض إيجارات المساكن في المملكة 8.9 % خلال أبريل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*