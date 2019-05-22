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ماكرون وميركل يحضان بوتين على دعم جهود أوروبا بشأن إيران

ماكرون وميركل يحضان بوتين على دعم جهود أوروبا بشأن إيران
http://almnatiq.net/?p=732344
المناطق_وكالات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الروسي فلادمير بوتين إلى دعم جهود أوروبا بشأن الرد على التصعدات الإيرانية.

وجاء في بيان الكرملين بعد اجتماع الأطراف الثلاث، أنه تمت مناقشة الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة”، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلا

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