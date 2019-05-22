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وزير الحج والعمرة: نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج نقلة نوعية لقطاع رائد في تسخير أفضل التقنيات
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المناطق_مكة

رفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم، بالموافقة على نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج.
وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: “إن إقرار هذا النظام يؤكد حرص المملكة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال تطبيق مبدأ التحول المؤسسي في مؤسسات أرباب الطوائف لتتكيف مع التغيير المستقبلي نحو الفاعلية في العمل ورفع كفاءة الأداء، وتفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
وبيّن أن القرار يقضي بإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتكون شركات مساهمة مقفلة، لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال إنشاء شركات متخصصة، وتوسيع قاعدة مشاركة الشركات واستقطاب الكفاءات، وإمكانية رفع رأس المال للشركات من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، وإتاحة الفرصة لعموم المواطنين الحصول على ترخيص لتقديم الخدمة للحجاج والزوار القادمين من خارج المملكة، وتطبيق قواعد الحوكمة في شركات أرباب الطوائف، وحفظ حقوق طرفي الخدمة.
وأوضح معالي وزير الحج والعمرة أن نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للانتقال بقطاع مؤسسات أرباب الطوائف من قطاع يدار بطريقة تقليدية إلى قطاع رائد في تسخير أفضل التقنيات لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، ويسمح للشركات بإنشاء شركات فرعية تعمل في مجالات مساندة لدعم المنافسة وضمان تحسين الخدمات، مما يسهم في استقبال الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن، وتعزيز جهود الوزارة في مجال المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة لأبناء الوطن في خدمة ضيوف الرحمن.

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