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لماذا وصف أمير الكويت الظروف الحالية في المنطقة بـ “بالغة الخطورة”؟

لماذا وصف أمير الكويت الظروف الحالية في المنطقة بـ “بالغة الخطورة”؟
http://almnatiq.net/?p=732347
المناطق_الرياض

وصف أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الظروف الحالية بـ “بالغة الدقة والخطورة نتيجة ارتفاع وتيرة التصعيد في المنطقة”.

وقال الصباح خلال زيارة إلى مبنى وزارة الخارجية، إنه يرجو أن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الظروف والتحديات تضاعف من مسؤولية الدبلوماسيين الكويتيين لتحقيق المصالح العليا للوطن.

وأشار إلى أنه مضى على عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن قرابة عام ونصف العام، استطاعت من خلالها الدبلوماسية الكويتية أن تمارس دورا مميزا اتسم بالواقعية والتوازن، حيال ما يطرح من قضايا للبحث في مجلس الأمن.

وأضاف أن ذلك استحق استحسان وإعجاب العديد من دول العالم رغم حساسية وأهمية القضايا التي كانت محل بحث في مجلس الأمن، مختتما: “الدبلوماسية الكويتية تمكنت وبنجاح باهر، من أن تمثل المجموعة العربية والإسلامية خير تمثيل، وأن تكون مدافعا عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية”.

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