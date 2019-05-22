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المكوث ساعات بجوار براميل القمامة..طريقة تسول حديثة!

المكوث ساعات بجوار براميل القمامة..طريقة تسول حديثة!
http://almnatiq.net/?p=732356
المناطق_الرياض

رصد مواطن بكاميرا جواله ، لجوء المتسولين إلى حيل وأساليب مبتكرة يتبعونها لاستجداء المارة ، وذلك من خلال المكوث لساعات بالقرب من حاويات النفايات والقيام بالنبش ما بداخلها ؛ لاستعطاف المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب مقطع المتداول الذي يظهر متسولة من الوافدات الآتي يستغلن العباءة والنقاب لإخفاء هويتهن ، تقف بجوار برميل قمامة لوقت يفوق النصف ساعة ، حيث تقوم بنبش ما بداخلها لتوهم المارة بأنها مسكينة تبحث عن طعام ، بهدف استدراج الآخرين واستعطافهم لإعطائها نقود عندما يرونها على هذا الحال.

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