المكوث ساعات بجوار براميل القمامة..طريقة تسول حديثة!

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رصد مواطن بكاميرا جواله ، لجوء المتسولين إلى حيل وأساليب مبتكرة يتبعونها لاستجداء المارة ، وذلك من خلال المكوث لساعات بالقرب من حاويات النفايات والقيام بالنبش ما بداخلها ؛ لاستعطاف المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب مقطع المتداول الذي يظهر متسولة من الوافدات الآتي يستغلن العباءة والنقاب لإخفاء هويتهن ، تقف بجوار برميل قمامة لوقت يفوق النصف ساعة ، حيث تقوم بنبش ما بداخلها لتوهم المارة بأنها مسكينة تبحث عن طعام ، بهدف استدراج الآخرين واستعطافهم لإعطائها نقود عندما يرونها على هذا الحال.