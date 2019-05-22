“المغامسي” يرد بقوة على اتهامه باليمين الغموس.. ويوضح حقيقة تشبيه الإخوان بكفار نوح

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أوضح إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي حقيقة اتهام البعض له باليمين الغموس في موقف سابق على خلفية انتقاده لجماعة الإخوان المسلمين وقوله إنه لو بعث عمر بن الخطاب فلن يرضوا أو يقتنعوا إلا بشخص منهم.

وقال المغامسي خلال حلقة أمس من برنامج منابر النور، إن اليمين الغموس على شيء مضى وليست على شيء قد يأتي، وعن وصف يعلم الإنسان يقيناً أنه ليس صحيحاً، كأن يقسم الرجل أنه لم يشتر السيارة وهو يعلم يقيناً أنه اشتراها بغرض أخذ المال.

وأوضح أن اليمين الغموس تكون أعظم ذنباً وأكبر جرماً ومن كبائر الذنوب ولا كفارة فيها إلا بالتوبة، إذا كانت في شيء يراد منه اقتطاع مال مسلم.

وأضاف أنه لم يشبه الإخوان المسلمين بكفار نوح لأنهم مسلمون، لكن عابهم منازعة ولاة الأمور واتجاههم نحو السياسة، بالمخالفة لحديث عبادة ابن الصامت أن مما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ألا ينازعوا الأمر أهله.

واختتم أن جماعة الإخوان أخرجت عباداً وعلماءً ومفكرين وزهاداً وكان منهم من كان من أخيار الناس، لكن القدح الذي وجهه لهم هو أنهم فتحوا على الأمة باب شر بمنازعة ولاة الأمور، ولو كانوا مكثوا في التربية والتعليم لنفعوا خلقاً كثيراً.