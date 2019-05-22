موجة حر تضرب مصر.. و “تحذير جدي” من التعرض للشمس

المناطق - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خلال الموجة شديدة الحرارة التي تمر بالبلاد حاليا وتبلغ ذروتها الخميس.

وقالت الهيئة إن “مصر تتأثر بموجة شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء، تصل معها درجات الحرارة إلى 45 درجة على محافظة القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، كما تؤثر على السواحل الشمالية وتصل معها الحرارة إلى 40 درجة”.

وأضافت أن “هذه الموجة الحارة من سمات فصل الربيع”، مشيرة إلى ضرورة “توخي الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة”.

وقالت الهيئة إن الموجة الحارة سوف تنكسر يوم السبت.

وكانت شبكة “أكيوريت ويثر” المتخصصة في الأرصاد الجوية، حذرت من موجة حارة “خطيرة” تضرب مصر من الثلاثاء حتى الجمعة، وتمتد إلى دول أخرى في المنطقة.

وحسب تقرير الشبكة، ارتفعت درجة الحرارة في القاهرة إلى ما فوق 38، الثلاثاء، مع توقعات بمزيد من الارتفاع التدريجي حتى يوم الجمعة، حيث تصل إلى 43 درجة، و42 في الإسكندرية والساحل الشمالي.

ونصح خبراء الأرصاد بتجنب الأنشطة الخارجية خلال النهار، وارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، والحصول على فترات راحة في الظل.

وقالت “أكيوريت ويثر”، إن الموجة ستمتد بسرعة إلى بلاد الشام والعراق وتركيا، من الأربعاء إلى الجمعة، حيث ستزيد درجات الحرارة على الأربعين.

وأشارت الشبكة إلى أن الموجة الحارة ستنتهي السبت، بفعل رياح معتدلة قادمة من أوروبا تهب على المنطقة.