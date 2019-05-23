احدث الأخبار

“تك توك” يحقق انتشارا مذهلا وينافس التطبيقات العالمية
أبرز المواد
 انخفاض إيجارات المساكن في المملكة 8.9 % خلال أبريل
أبرز المواد
 للبيع في مزاد بأكثر من مليون دولار.. حاسوب كبّد العالم 95 مليار دولار
أبرز المواد
 بعد قتله في سجون تركيا.. مصر توافق على تشريح جثمان الفلسطيني زكي مبارك
أبرز المواد
 الأمير سعود بن عبدالمحسن: توفي والدي وهو يسكن بالإيجار.. وهذه قصة العمارة التي سقطت زمن إمارته للمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 الشؤون الإسلامية تكمل تعيين “7122” خطيباً وإماماً ومؤذناً في مختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 وزير الصحة يتسلّم جائزة عالمية للمملكة لريادتها في مكافحة التدخين
أبرز المواد
 مواطنة توثق لحظة إحراق سيارتها الـ “دودج” أمام بيتها في المدينة
أبرز المواد
 ” الهاجري” يهاجم إيران و ينعتها بمنبع الإرهاب في العالم
أبرز المواد
 “التجارة” تشهّر بمالك محطة وقود لمخالفته نظام الغش التجاري
أبرز المواد
 “الجوازات” تدعو المواطنين والمقيمين لتحديث بياناتهم ومعلوماتهم
أبرز المواد
 “فيفا” يحسم الجدل حول عدد منتخبات مونديال 2022 في قطر
أبرز المواد
“تك توك” يحقق انتشارا مذهلا وينافس التطبيقات العالمية

“تك توك” يحقق انتشارا مذهلا وينافس التطبيقات العالمية

أبرز المواد
انخفاض إيجارات المساكن في المملكة 8.9 % خلال أبريل

انخفاض إيجارات المساكن في المملكة 8.9 % خلال أبريل

أبرز المواد
للبيع في مزاد بأكثر من مليون دولار.. حاسوب كبّد العالم 95 مليار دولار

للبيع في مزاد بأكثر من مليون دولار.. حاسوب كبّد العالم 95 مليار دولار

أبرز المواد
بعد قتله في سجون تركيا.. مصر توافق على تشريح جثمان الفلسطيني زكي مبارك

بعد قتله في سجون تركيا.. مصر توافق على تشريح جثمان الفلسطيني زكي مبارك

أبرز المواد

الشؤون الإسلامية تكمل تعيين “7122” خطيباً وإماماً ومؤذناً في مختلف مناطق المملكة

الشؤون الإسلامية تكمل تعيين “7122” خطيباً وإماماً ومؤذناً في مختلف مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=732608
المناطق - الرياض

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, تعيين (7122) خطيباً وإماماً ومؤذناً في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة، وذلك في إطار العناية بالمساجد ومنسوبيها، وتوفير كل ما تحتاج إليه.
وأوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تصريح له بهذه المناسبة, أن جميع من تم تعيينهم قد استكملوا مسوغات التعيين النظامية, وسيستمر استكمال التعيين لدفعات أخرى من الخطباء والأئمة والمؤذنين لسد الحاجة القائمة في وظائف المساجد.
وأفاد معاليه أن الوزارة تحظى بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ـ، بما يحقق قيامها بالواجب المناط بها في نشر الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.
ورفع معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ــ في ختام تصريحه ــ أسمى آيات الشكر والعرفان لولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ على ما يولونه من عناية واهتمام ببيوت الله، عمارة وصيانة ونظافة, سائلاً المولى عزوجل أن يجزيهم خير الجزاء، على ما يقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.

روابط ذات صلة

“تك توك” يحقق انتشارا مذهلا وينافس التطبيقات العالمية

“تك توك” يحقق انتشارا مذهلا وينافس التطبيقات العالمية
انخفاض إيجارات المساكن في المملكة 8.9 % خلال أبريل

انخفاض إيجارات المساكن في المملكة 8.9 % خلال أبريل
للبيع في مزاد بأكثر من مليون دولار.. حاسوب كبّد العالم 95 مليار دولار

للبيع في مزاد بأكثر من مليون دولار.. حاسوب كبّد العالم 95 مليار دولار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*