طالب يختم القرآن كاملاً بمركز بالوديعة

المناطق - شروره

احتفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز الوديعة مساء الثلاثاء 16 رمضان 1440هـ, بإختتام أنشطتها وفعالياتها لهذا العام برنامجها الرمضاني ، بحضور سعادة رئيس مركز الوديعة عامر علي الصيعري, ورئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ صالح البخيت الكربي، و مدير الاوقاف والدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة الشيخ علي ناجي الصيعري ، وضيف الحفل الشيخ مبارك بن حسن البريكي

‏وبدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس مجلس ادارة الجمعية كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها أهمية رعاية وحفظ كتاب الله , وفضائله وأهتمام الأمة الإسلامية به في ماضيها وحاضرها كتابة وتلاوة وحفظًا وتعلمًا وتعليمًا ونشرًا بين الناس وتطبيقا لأحكامه .

‏كما استعرض جهود الجمعية في تنظيم الدورات وحلقات الحفظ والتلاوة والمراجعة والضبط , لجميع شرائح المجتمع صغارًا وكبارًا ، والبرامج المكثفة لحفظ وتجويد القرآن الكريم.

‏وكما ابتهجت الجمعية؛ بختم أحد طلابها لكتاب الله تعالى ، وهو الطالب سليمان بن مبخوت الصيعري

‏وقد ثمّن أهله لدور الجمعية في خدمة القرآن الكريم والاعتناء به ومتابعتها للطلاب الملتحقين بالحِلق القرآنية

‏بعدها كرم الطلاب المشاركين والمتميزين ووزعت جوائز المسابقات ثم كرمت الجهات والمؤسسات والداعمين لأنشطة الجمعية المختلفة.

‏وفي نهاية الحفل تم تكريم رئيس مركز الوديعة بدرع تذكاري