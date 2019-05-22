طالب يختم القرآن كاملاً بمركز بالوديعة

احتفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز الوديعة مساء الثلاثاء 16 رمضان 1440هـ, بإختتام أنشطتها وفعالياتها لهذا العام برنامجها الرمضاني ، بحضور سعادة رئيس مركز الوديعة عامر علي الصيعري, ورئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ صالح البخيت الكربي، و مدير الاوقاف والدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة الشيخ علي ناجي الصيعري ، وضيف الحفل الشيخ مبارك بن حسن البريكي
وبدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس مجلس ادارة الجمعية كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها أهمية رعاية وحفظ كتاب الله , وفضائله وأهتمام الأمة الإسلامية به في ماضيها وحاضرها كتابة وتلاوة وحفظًا وتعلمًا وتعليمًا ونشرًا بين الناس وتطبيقا لأحكامه .
كما استعرض جهود الجمعية في تنظيم الدورات وحلقات الحفظ والتلاوة والمراجعة والضبط , لجميع شرائح المجتمع صغارًا وكبارًا ، والبرامج المكثفة لحفظ وتجويد القرآن الكريم.
وكما ابتهجت الجمعية؛ بختم أحد طلابها لكتاب الله تعالى ، وهو الطالب سليمان بن مبخوت الصيعري
وقد ثمّن أهله لدور الجمعية في خدمة القرآن الكريم والاعتناء به ومتابعتها للطلاب الملتحقين بالحِلق القرآنية
بعدها كرم الطلاب المشاركين والمتميزين ووزعت جوائز المسابقات ثم كرمت الجهات والمؤسسات والداعمين لأنشطة الجمعية المختلفة.
وفي نهاية الحفل تم تكريم رئيس مركز الوديعة بدرع تذكاري
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