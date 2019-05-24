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مصرف الراجحي يعلن وظائف نسائية شاغرة لحديثات التخرج في 3 مدن

مصرف الراجحي يعلن وظائف نسائية شاغرة لحديثات التخرج في 3 مدن
http://almnatiq.net/?p=732671
المناطق - الرياض

يعلن مصرف الراجحي عن توفر وظائف نسائية متعددة بمسمى (ممثلة خدمات المبيعات) في كل من فروع (جدة، السليل، الأفلاج) لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– إدارة الأعمال
– التسويق
– المبيعات
– المالية
– المحاسبة
– القانون
– الموارد البشرية
– أي من التخصصات الإدارية والمالية الأخرى

الشروط:

– أن تكون المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصلة على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات أعلاه أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة.

المهارات المطلوبة:

– مهارات في التواصل والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء.
– المعرفة والإطلاع في مجال مكافحة غسيل الأموال.
– معرفة في إجراءات وتعليمات مؤسسة النقد.
– معرفة في الإجراءات الداخلية في مجال البنوك.

الوصف الوظيفي:

تسويق وبيع منتجات التمويل (الحسابات الجارية، التمويل، البطاقات الائتمانية) واستقبال عملاء المصرف لخدمتهم وتوجييهم وتلبية احتياجاتهم وتعريفهم على منتجات المصرف مع مراعاة خصوية وسرية البيانات.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: http://bit.ly/2XqlJ6t

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